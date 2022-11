STREAMINGTIP. ‘The Sex Lives of College Girls S2’: een nieuw rondje welopgevoed rampetampen

Moesten de dames in het eerste seizoen - pun intended - nog uitvogelen hoe hun vriendschap precies in elkaar zat, is dat ondertussen een stuk duidelijker. Dat hun leven hierdoor niet meteen eenvoudiger wordt, mag wel blijken in deze tweede reeks. Nieuwe en oude liefdes zorgen voor flink wat extra stress, bovenop hun studentenleven. Vooral voor Kimberly (vertolkt door Pauline, de zus van Timothée Chalamet) dreigt haar schoolcarrière in de soep te draaien. Of ze dat kan vermijden, laten we u graag zelf ontdekken.