STREAMINGTIP. ‘The secrets of Hillsong’: sterrenkerk zonder gouden randje

Om die - ahum - bijzondere gedachtengang in kaart te brengen, gingen de makers van ‘The secrets of Hillsong’ bijzonder grondig te werk. Zo bevast de docureeks nooit eerder vertoonde reportages en analyses van journalisten, historici en politici. Bovendien bevat de reeks ook de allereerste interviews met voormalige pastors Carl en Laura Lentz, die in 2020 uit de gemeenschap werden gezet na ‘morele tekortkomingen’ - lees: Carl had z’n echtgenote bedrogen. Dat de kerk zich daarmee niet populair maakte bij gewone mensen, leek verschillende Hollywoodsterren echter niet te deren. Ondanks alle controverse kent de kerk toch een zekere aanhang in Tinseltown: Chris Pratt en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger gaan naar de aan Hillsong-gelieerde Zoe Church. In het verleden zijn ook Selena Gomez, Kourtney Kardashian, Austin Butler, Kylie en Kendall Jenner, Hailee Steinfeld, Vanessa Hudgens en Hailey en Justin Bieber bij diensten van Hillsong gespot.