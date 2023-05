STREAMINGTIP. ‘The Real Crown’: geschiedenislesje voor de kroning van Charles III

TV ‘Blind ge­kocht’-makelaar Kinga moet eigen plannen voor droomwo­ning bijstellen: “Te weinig budget om alles af te werken”

“Béa’s schoenen moeten vullen beangstigde mij.” De goedlachse makelaar Kinga Kantorska (45) zoekt in ‘Blind gekocht’ de ideale woning voor de deelnemers. Althans, dat probeert ze, want in dit seizoen blijken heel wat koppels misnoegd over hun gekozen stulp. In een interview geeft ze haar eerlijke mening over de kandidaten en vertelt ze hoe ze haar leven in Polen inruilde voor de liefde van haar leven. “Mijn eerste kennismaking met België was een verkeersongeval.”