STREAMINGTIP. ‘The Mummy’: griezelen en gniffelen met Brendan Fraser

TV De kooivecht­ster met negen turbulente levens: Luk Wyns duikt in de intrigeren­de wereld van ‘Battlecat’

Ze is kooivechtster op wereldniveau, single mom met zes kinderen, leerkracht, eigenaar van haar eigen gym én Only Fans model. Maak kennis met Cindy ‘Battlecat’ Dandois, de vrouw met negen levens, die haar dromen najaagt en geen blad voor de mond neemt. Programmamaker Luk Wyns ontdekte haar aan de schoolpoort. In de realityreeks ‘Battlecat’ duikt hij in haar excentrieke en turbulente wereld terwijl ze zich klaarstoomt voor de ‘main fight’ op een belangrijk MMA-toernooi.

11 augustus