STREAMINGTIP. ‘The Most Hated Man on the Internet’: moederliefde is sterker dan wraakporno

TV ‘Bridgerton’-ac­teur Regé-Jean Page zou het niet erg vinden als zijn rol hercast wordt

Veel fans zwijmelden weg bij Regé-Jean Page (34) in de Netflixserie ‘Bridgerton’. Helaas bleven ze met een gebroken hart achter toen er geen spoor meer te zien was van de acteur in het tweede seizoen. Page zien we waarschijnlijk niet meer in de reeks, zijn personage misschien ooit nog wel. Hij zou het namelijk niet erg vinden moest zijn rol hercast worden.

25 juli