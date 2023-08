STREAMINGTIP. ‘The Lost Flowers of Alice Hart’: hoe bloemen kunnen helen

Showbizz BV’s die tegen kanker streden reageren op humor rond borstkan­ker in ‘F*** you very, very much’: “Van ernstige ­ziektes blijf je af”

Een verhaal rond borstkanker in een serie waarin de lach nooit veraf is: dat is wat ‘F*** You Very, Very Much’ biedt in het tweede seizoen. Zo verschijnt er een pop op het scherm die een tumor voorstelt. Lachen om jezelf mag, maar is het gepast om de spot te drijven met een ernstige ziekte als borstkanker? ‘TV Familie’ vroeg het aan BV-land en kreeg ook tekst en uitleg van ‘F*** You Very, Very Much’-regisseur Bert Scholiers. “Ik lach toch ook niet met mensen met een beperking?”