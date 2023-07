STREAMINGTIP. ‘The Lesson Is Murder’: ‘t is eens iets anders dan aardrijkskunde

In ‘The Lesson Is Murder’ werpen Dr. Bryanna Fox, een voormalig FBI-profiler en nu professor criminologie aan de Universiteit van Zuid-Florida, en haar team van afgestudeerde studenten een nieuwe blik op seriemoordenaarzaken. Dat willen ze bereiken door in het hoofd van de booswichten te kruipen, hun motieven te achterhalen, wat de drang heeft opgewekt om te doden - en daar vervolgens mee door te gaan, en wat hun achtergrond is. In de eerste afleveringen ligt de focus bijvoorbeeld op Will Davis, een Texaanse verpleegkundige die ervan beschuldigd wordt een angel of death te zijn - en naar all:e waarschijnlijkheid twaalf doden op z’n geweten heeft.