STREAMINGTIP. ‘The Janes’: toen abortussen ook illegaal waren in puriteins Amerika

TV Gaat ‘Grey’s Anatomy’ verder zonder dokter Grey? Actrice Ellen Pompeo weinig te zien in nieuw seizoen

De Amerikaanse actrice Ellen Pompeo (52) werd wereldberoemd dankzij haar hoofdrol -Meredith Grey- in de succesvolle dokterserie ‘Grey’s Anatomy’. Het negentiende seizoen is in de maak en er zijn zelfs al nieuwe castleden aangekondigd. Maar het ziet er naar uit dat het personage Meredith Grey niet veel in beeld gaat komen. Betekent dit haar afscheid? En wat is de reden?

5 augustus