STREAMINGTIP. ‘Sue Perkins: Perfectly Legal’: sommige dingen zijn het risico niet waard

Voor ‘Sue Perkins: Perfectly Legal’ trekt de gelijknamige protagoniste - die je onder andere kan kennen van ‘The Great British bake Off’ naar Colombia, Mexico, Argentinië en Brazilië. Daar wordt Sue - als vrouw van middelbare leeftijd - geconfronteerd met ongewone/ophefmakende/ronduit gevaarlijke* (*schrappen wat niet past) gewoontes, die desalniettemin perfect legaal zijn in dat land. “Het is één ding om te zeggen dat je jezelf beperkt voelt door allerlei regeltjes en conventies”, aldus de presentatrice. “Iedereen droomt er wel eens van om iets te doen dat, onder normale omstandigheden, niet eens kan. Of meer zelfs: dat niet legaal is... Geloof me: dat lijkt allemaal tof, tot je ergens in een magazijn staat in de achterbuurten van Bogota. Dan piep je plots héél anders.”