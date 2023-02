STREAMINGTIP. ‘Studio Brussel Interviews’: tateren over muziek

TV Brik Van Dyck gaat voor onweer zorgen in ‘Familie’: “Als ze ergens een schurk nodig hebben, weten ze me altijd wel te vinden”

Er is gedonder op komst in ‘Familie’ en daar gaat nieuwkomer Eddy voor zorgen. De ex-bajesklant en jeugdvriend van Benny wordt vertolkt door Brik Van Dyck (50). Een vertrouwd gezicht voor de soapfans, want die is hiermee toe aan zijn vierde rol in de VTM-soap. Eddy zal opvallen door zijn brutale mond, maar misschien zit er nog wel meer in. Sinds de dood van Koen (Sieg De Doncker) zit ‘Familie’ immers zonder slechterik. “Ja, ik heb in mijn carrière al veel schurken gespeeld”, aldus de acteur, die net nu ook in ‘Fair Trade 2’ op Streamz te zien is.