STREAMINGTIP. Stranger Things aan de Spaanse kust

TV Na brute behande­ling vorig seizoen: worden verliezers van 'Huis Gemaakt' dit jaar beter opgevangen?

Na weken van bloed, zweet en tranen, weten we straks eindelijk welk koppel hun zelfgerenoveerde huis wint in ‘Huis Gemaakt’. Vorig seizoen bleef de productie niet gespaard van commentaar op sociale media. Er werd zo weinig aandacht gegeven aan de verliezende koppels, dat er zelfs massaal geld werd ingezameld. Zullen de verliezers dit jaar beter opvangen worden, of blijft het een bittere pil om te slikken? “Het moet echt hard zijn om te weten dat er andere mensen in jouw gerenoveerde huis wonen”. Showbits-reporter Senne ging langs bij Dina Tersago om vooruit te blikken op de finale.

30 mei