STREAMINGTIP. ‘Star Wars: Ahsoka’: een gevallen Keizerrijk en een intergalactische bedreiging

In ‘Ahsoka’, een spin-off van de succesvolle series ‘The Mandalorian’ en ‘The Book of Boba Fett’, draait alles rond Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Ahsoka is een voormalige Jedi die lange tijd de Padawan (leerling) was van de legendarische Anakin Skywalker, maar na een ruzie tussen de twee verloor Ahsoka al haar vertrouwen in de Jedi Orde. Al zou het wel eens kunnen dat Ahsoka de Jedi’s nu harder nodig heeft dan ooit: zo onderzoekt ze in deze reeks namelijk een opkomende bedreiging voor een kwetsbaar sterrenstelsel.