STREAMINGTIP. ‘Sr.’: Robert Downey Jr. maakt eerbetoon aan zijn vader

Robert Sr. was de voorbije decennia een niet onverdienstelijke regisseur van donkere komedies. Tussen 1953 en 2011 werkte Sr. als acteur of regisseur mee aan meer dan dertig langspelers. Zijn zoon vond het tijd voor een aangrijpend eerbetoon en deed dat in deze zwartwit-documentaire waarin hij de sporen van zijn vader in de filmwereld opzoekt, maar ook de schaduwzijde van het leven van Senior belicht. Zo komt onder meer zijn druggebruik aan bod — iets waar Jr. ook mee worstelde — en is ook te zien hoe parkinson geleidelijk aan het leven van de New Yorkse filmmaker overnam. Het geheel is uiteindelijk een aangrijpende grafrede geworden, want Robert Downey Sr. stierf in de zomer van 2021.