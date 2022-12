STREAMINGTIP. ‘Slow Horses’: Gary Oldman in bloedvorm

Voor wie niet graag een hele turf leest om de serie te kunnen volgen: het zogenaamde ‘Slough House’ is een gebouw van de Britse geheime dienst. Agenten die een ernstige misstap begaan hebben - maar niet van die mate dat ze hun baan kunnen verliezen - komen daar terecht, en staan bekend als ‘Slow Horses’. Van hen wordt verwacht dat ze saaie, administratieve taken vervullen tot het einde der tijden (lees: hun pensioen). Jackson Lamb (Gary Oldman) is - tot z’n eigen frustratie - de baas van die divisie. Hij staat bekend als een cynische man met een drankprobleem, die er vooral plezier in schept om z’n ‘Slow Horses’ te pesten - in de hoop dat ze hun job vroegtijdig opzeggen. Tot de afgedankte geheime agenten betrokken raken bij een belangrijk onderzoek, en de veiligheid van Groot-Brittannië plots in hun handen terechtkomt. Bij Apple TV+ zijn ze alvast laaiend enthousiast over de serie, en werden er meteen enkele seizoenen bijbesteld. Aan u om te oordelen of dat gerechtvaardigd is.