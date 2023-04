STREAMINGTIP. ‘Sihame’: alweer een straffe rol voor Ahlaam Teghadouini

TV Stef Bos verwerkte horror­crash in ‘Liefde Voor Muziek’: “Twee uur lang dacht ik dat mijn kinderen dood waren”

“Doe eens iets wat níemand van jou verwacht.” Een stemmetje in zijn hoofd deed Stef Bos (61) overstag gaan om toch maar mee te doen aan ‘Liefde Voor Muziek’, ook al is dat naar eigen zeggen zijn biotoop niet. “Vroeger noemde men mij ‘de dominee’ omdat ik zo saai was”, vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’ in een uitgebreid gesprek over zijn carrière, gezin en het imposter-syndroom. “Ik was zo gefocust op mijn muziek dat mijn relaties erop stukgingen.”