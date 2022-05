STREAMINGTIP. ‘Shining Girls’: “Geen whodunit, maar een ‘howdunit’”

In het Chicago van de jaren 90 is ze Kirby, een journaliste die een aanval overleeft van een seriemoordenaar. Geen pretje, maar vooral ingrijpend. Haar leven - of beter: haar werkelijkheid - is nadien nooit meer hetzelfde. De ene dag is ze single met een kat, de volgende dag ontwaakt ze naast een echtgenoot terwijl een hond op het tapijt heeft geplast. De seriemoordenaar (Jamie Bell) blijkt niet te kunnen worden tegengehouden door grenzen van tijd. De reeks, gebaseerd op de bestseller van Lauren Beukes, is geen whodunit, maar een howdunit en Moss zorgt er zowat in haar eentje voor dat elke kijkminuut goed is besteed. Voorlopig zal Adam Sandler nog wel even uit haar buurt blijven.