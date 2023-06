STREAMINGTIP. ‘Scoop’: dodelijke concurrentie

Het verhaal van ‘Scoop’ draait rond de prominente misdaadverslaggeefster Jagruti Pathak. Wanneer een van haar grootste concurrenten vermoord wordt teruggevonden, is zij plots hoofdverdachte. Jagruti moet haar onschuld bewijzen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De publieke opnie is er namelijk zeker van dat ze haar contacten in de onderwereld heeft gebruikt, om zo haar nemesis een kopje kleiner te maken. Een verhaal dat trouwens wortels heeft in een echt relaas. Zo is ‘Scoop’ namelijk gebaseerd op de biografische memoires van de indische journaliste Jigna Vora. Zij werd in juni 2011 beschuldigd van de moord op reporter Jyotirmoy Dey, en moest zeven jaar voor haar onschuld strijden.