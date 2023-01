STREAMINGTIP. ‘Schitt’s Creek’: niet nieuw, wél hilarisch

TV RECENSIE. ‘Prince Charming’: “De eerste Nederlands­ta­li­ge datingshow waarin de centrale bachelor ook de andere kandidaten moet vrezen”

Nu het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ erop zit, is elk excuus goed om met een dozijn vrijgezelle homomannen in een Italiaans palazzo op Sicilië rond te hangen. In ‘Prince Charming’ op Streamz gaat de begeerlijke Marvin uit Limburg namelijk op zoek naar de ware liefde in een datingprogramma dat de heteronorm uitdaagt, terwijl dit opzet ook voor extra animo zorgt aangezien de kandidaten onderling ook wel eens voor elkaar zouden kunnen vallen. Of u deze update van een klassiek tv-recept dringend eens moet uitproberen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

29 december