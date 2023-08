STREAMINGTIP. ‘Savage River’: onvoltooid verleden

TV Sandra en Tim uit ‘B&B zoekt lief' zijn al 7 maanden samen: “Mijn dochter had het er eerst moeilijk mee”

Slechts één koppel uit het tweede seizoen van ‘B&B zoekt lief’ is vandaag nog samen. Hoewel het geen liefde op het eerste gezicht was, fladderen de vlinders bij Sandra (40) en Tim (44) intussen al zeven maanden duchtig in het rond. Voorlopig pendelen de tortelduiven tussen België en de Turkse havenstad Side, waar Sandra zo’n drie jaar een B&B uitbaat. In dit dubbelinterview vertellen ze hoe ze hun toekomst verder zien en welke valkuilen ze overwonnen hebben. “Blijkbaar hadden we een compleet ander beeld van wat romantiek is.”