STREAMINGTIP. ‘Reclaiming Amy’: eerbetoon aan de Amy Winehouse

Elf jaar geleden overleed de Britse zangeres, maar Amy’s muziek - en nalatenschap - leeft nog steeds verder. Inclusief alle foute percepties over de vrouw die met ‘Rehab’, ‘Back to Black’ en ‘Valerie’ monsterhits scoorde. In ‘Reclaiming Amy’ willen haar naaste familie en vrienden de waarheid over het muziekicoon naar buiten brengen, en getuigen ze over de impact die haar dood op hen heeft gehad.

Opmerkelijk daarbij is de getuigenis van haar mama Janis, die - in tegenstelling tot Amy’s vader Mitch - de pers nooit eerder diepgaand te woord stond. Zij wil Amy tonen als de complexe, sterke en ongelooflijke vrouw die ze was - en meteen ook een einde maken aan alle foute percepties die er heersen. En Janis méént het: zo gaf ze de documentairemakers toegang tot nooit eerder vertoond archiefmateriaal van de familie. “Voor mij is dit een unieke kans om de herinnering aan mijn dochter te bewaren”, aldus Janis. “De wereld heeft een fout beeld van haar, en dat wil ik bijstellen.” Of ‘Reclaiming Amy’ effectief in dat opzet slaagt, mag u zelf ontdekken.