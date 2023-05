STREAMINGTIP. ‘Queer Eye: Season 7’: make-overs in New Orleans

Mediawatchers “Ik moest zelfs met mijn slechte rug onze hond van 55 kilo optillen om hem te redden”

In de nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Mediawatchers vertelt Gert Verhulst in detail over hoe hij een uur geblokkeerd zat in de lift, samen met zijn vrouw Ellen en hun hond Leo. “Je hebt geen telefoonbereik en je krijgt alleen iemand aan de lijn die je nauwelijks begrijpt”, aldus Gert. Luister hierboven naar De Mediawatchers, met ook veel aandacht voor het einde van ‘De Vermeires’ en interviews met Hugo Sigal en Eric Goens.