STREAMINGTIP. ‘Platonic’: bestaat dat wel, vriendschap tussen een vrouw en een man?

Sylvia en Will zijn jeugdvrienden, die jarenlang lief en leed deelden. Dat blijft ook zo, tot Will z’n echtgenote leert kennen - en z’n bestie niet meteen warmloopt voor de dame in kwestie. De vroegere hartsvrienden groeien steeds verder uit elkaar, en slan uiteindelijk een andere weg in. Wanneer ze mekaar jaren later opnieuw ontmoeten, liggen de kaarten heel anders. Sylvia is getrouwd en heeft drie kinderen, Will zit middenin een pijnlijke scheiding. Hoewel hun levens nog steeds ver uit elkaar liggen, hoopt het tweetal hun teloorgegane vriendschap nieuw leven in te blazen. Dat blijkt echter - zoals zoveel dingen in het leven - gemakkelijker gezegd dan gedaan, en het tweetal raakt steeds meer in elkaars ban. Worden ze meer dan vrienden, of blijft het platonisch? U ontdekt het op Apple TV+.