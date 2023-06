STREAMINGTIP. ‘Painting with John S3’: de opvolger van Bob Ross

Deels instructieprogramma, deels gezellig gesprek. Zo kan je ‘Painting with John’ ook in deze derde jaargang het best samenvatten. Vanachter z’n werktafel deelt John Lurie zijn filosofische bedenkingen over het leven, muziek en kunst - en dat terwijl hij schildert. De combinatie van het schilderproces met persoonlijke anekdotes en humor, valt bij critici alvast in de smaak. Zij spreken van een rustgevende show, waarbij het schilderen zelfs bijkomstig is. Of dat ook een waardeoordel is over de afgeleverde werkstukken, laten we in het midden.