STREAMINGTIP. ‘Ozark’ (Netflix): “Drugs, drama en een doodgewoon gezin “

TV James Cooke en Gert Verhulst geven verras­sings­feest­je voor jarige Erik Van Looy

Erik Van Looy mocht dinsdag 60 kaarsjes uitblazen. Die mijlpaal lieten ze in ‘De Cooke en Verhulst Show’ natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Hoewel Van Looy z'n verjaardag liever niet viert, organiseerden Gert en James een verrassingsfeest. Jonathan Medart riep de kijkers op om langs te komen in De Zuiderkroon in Antwerpen, en ook de broer van de regisseur was aanwezig.

27 april