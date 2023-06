STREAMINGTIP. ‘Our Planet II': Dierenwereld op zijn best

TV Verlegen boerin Sanne schittert in tweede oproepafle­ve­ring ‘Boer zkt Vrouw' in glamoureu­ze jurk

Maandag kregen we al de drie eerste boeren uit het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw' te zien, vandaag wordt al een tipje van de sluier opgelicht over Sanne, een van de drie andere kandidaten. Samen met Dina Tersago past de 33-jarige melkveeboerin in de tweede oproepaflevering enkele glamoureuze jurken.