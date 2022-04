STREAMINGTIP: ‘Our Great National Parks’

In ‘Our Great National Parks’, van de makers van ‘Blue Planet’, is hij te horen als commentaarstem maar ook te zien. Als een soort Sir David Attenborough reist hij naar Hawaii, Kenia, Chili, de Verenigde Staten en Indonesië om er, strak in lens kijkend en rustig gesticulerend, de wonderen der natuur te beschrijven. Een klus die Obama voorgesteld kreeg omdat hij meer natuur in de VS heeft beschermd dan om het even welke president voor of na hem. Al heeft de lucratieve Netflix-deal met zijn productiehuis ‘Higher Ground’ daar ongetwijfeld ook wat mee te maken. Maar ach, wist u dat er primaten bestaan met gifklieren in hun elleboog? Ongetwijfeld opgezocht in een minutieus geordende bibliotheek.