STREAMINGTIP. Op zoek naar de nieuwe Federer

TV ‘Familie’ pakt uit met nieuwe zomerreeks op VTM GO (met Jelle en Brahim in de hoofdrol)

Op vrijdag 23 juni is het weer zover. Dan is het tijd voor de spannende seizoensfinale van ‘Familie'. Maar niet getreurd, want net zoals voorheen kunnen de fans tijdens de zomer smullen van een webreeks op VTM GO. Die draait dit jaar volledig rond de vriendschapsband tussen Jelle (Maarten Cop) en Brahim (Amine Boujouh). Maar die band wordt serieus op de proef gesteld...