STREAMINGTIP. ‘Obsession’: ook in Londen is een affaire geen goed idee

In deze psychologische dramareeks wordt William, een invloedrijke en succesvolle chirurg in de Britse hoofdstad, onverwachts verliefd op Anna - de partner van zijn bloedeigen kind. In eerste instantie probeert de arts aan z’n gevoelens te weerstaan, maar al snel merkt hij dat hij de jonge vrouw niet uit z’n hoofd kan zetten. Naarmate de relatie tussen William en Anna vordert, raakt de arts steeds meer geobsedeerd door z’n nieuwste verovering. Z’n houding wordt steeds roekelozer, en de man dreigt alles te verliezen waar hij z’n hele leven zo hard voor heeft gewerkt. Her en der trekken critici parallellen met ‘50 Shades Of Grey’ vanwege de flinke portie erotiek en BDSM. Aan u om - al dan niet met rode oortjes - te oordelen of dit terecht is.