STREAMINGTIP. ‘Notre-Dame’: een brandje dat andermaal geblust moet worden

TV RECENSIE. ‘The Midnight Club’: “Met terminale tieners serveert horrormeis­ter Mike Flanagan een nieuw soort gruwel”

Oh, horror. Mike Flanagan is terug. Enkele jaren geleden joeg de filmmaker ons de stuipen op het lijf met ‘The Haunting of Hill House’. Sindsdien zijn we op onze hoede wanneer deze Stephen King-adept iets nieuws uit z’n hoed tovert. Ware het niet dat z’n horror steeds weer nieuwe vormen blijft aannemen en verdomd efficiënt onder de huid blijft kruipen. Het diep filosofische ‘Midnight Mass’ over een religieus spookdorpje met een obsessie voor het lichaam van Christus was daar vorig jaar nog het bewijs van. Met ‘The Midnight Club’ -een reeks met en voor tieners- waren we zeker dat we voor één keer niet zo makkelijk uit ons lood zouden geslagen worden. Of dat alweer fout gedacht was? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

14 oktober