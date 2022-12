STREAMINGTIP. ‘Mystify: Michael Hutchence’: de man achter de mythe

TV RECENSIE. ‘Echo 3’: “Ook een Michiel Huisman kan middelmati­ge keuzes maken”

Michiel Huisman die naast Luke Evans schittert in een tv-serie gemaakt door de Oscarwinnende pen achter ‘The Hurt Locker’ en ‘Zero Dark Thirty’: dat ruikt verdacht veel naar prestige-tv. Maar of deze nieuwste brok suspense op Apple TV+ over gijzelende drugskartels ook genoeg ‘poeier’ heeft om u in extase te brengen? Of toch tien afleveringen lang z’n kruit verschiet? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

