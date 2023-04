STREAMINGTIP. ‘My kind of country’: ‘The Voice’ op cowboylaarzen

Het dynamische duo krijgt daarbij hulp van drie sterren uit het genre. Zo laten ook zangeres Mickey Guyton en haar collega’s Jimmie Allen en Orville Peck hun licht schijnen over het deelnemersveld. Dat Mickey en Jimmie zwart zijn en Orville op mannen valt, zegt - nog voor de eerste noot valt - iets over de ambities van de reeks, die wil laten zien dat country niet per se synoniem is met conservatief. Internationale critici zijn alvast lovend. Zo wordt de show omschreven als één van de weinigen waarbij het écht om de muziek draait, en niet om het gratuit afbreken van participanten. Of zoals de toonaangevende website Decider stelt: “The right show for the worst of times”. Aan u om te oordelen of dat klopt.