STREAMINGTIP. ‘My darling Vivian’: de eerste vrouw van Johnny Cash

Hun romance ontbolsterde dankzij honderden liefdesbrieven en werd bekroond met vier dochters, maar het huwelijk van Vivian en Johnny Cash was allesbehalve een sprookje. Zijn drank - en drugsmisbruik, frequent overspel en drukke agenda doen Liberto - na twaalf jaar - uiteindelijk besluit om in 1966 de scheiding aan te vragen. In ‘My darling Vivian’ vertellen Rosanne, Kathy, Cindy en Tara - de dochters van Vivian en Johnny - over het leven van hun moeder en haar huwelijk. Ondanks de verontwaardiging over Cash’ gedrag, enkele botte uitspraken van June en de algemene impact daarvan op hun moeder, vertellen de vier dochters geen bitter verhaal. Integendeel: ‘My darling Vivian’ toont vooral aan dat er, zelfs jaren na hun scheiding, nog steeds veel liefde was tussen Liberto en Cash. Critici noemen de docu een boeiend tijdsdocument, dat het beeld over Vivian - na de negatieve portrettering in Hollywoodprent ‘Walk the line’ uit 2005 - bijstelt. Aan u om te beslissen of u zich daarbij aansluit.