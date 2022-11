STREAMINGTIP. Must-see mysterieseries voor de fans van ‘Manifest’

TV‘Manifest’ trok deze maand na lang wachten een nieuw blik aan epische twists open aangaande vlucht 828 en haar overlevers. En dat is eraan te zien, want de reeks domineert de Netflix-top tien in ons land. Maar wie in afwachting van het langverwachte tweede deel van seizoen vier gretig op zoek is naar nog meer raadselachtige series met een bovennatuurlijke twist, moet niet op z’n honger blijven zitten. Van ‘The Wilds’ op Prime Video tot ‘The Leftovers’ op Streamz: wij stellen u enkele van de beste - en meest onderschatte - ‘must-see’ mysteries voor.

‘Travelers’ (Netflix)

Als complexe structuren en meer lagen dan u kunt tellen uw ding zijn, dan moet u beslist ‘Travelers’ op Netflix opdiepen. Net als ‘Manifest’ dweept deze Canadese scifi-reeks met de dood, tijdreizen en het A-woord (eindigend op ‘-pocalyps’) en is het dus een trefzekere gok voor iedereen die op zoek is naar mysterie, actie en misdaad gemixt met bovennatuurlijke en emotionele elementen. ‘Will & Grace’-ster Eric McCormack kruipt in de huid van een futuristische speciale agent die terug naar de 21ste eeuw moet reizen om een gedoemde toekomst te voorkomen. Om in dat opzet te slagen, moeten hij en zijn team aan medereizigers de lichamen en levens van personen die stervende zijn overnemen, terwijl ze allerlei keurig berekende missies moeten uitvoeren om de toekomst te redden.

Mensen die verdwijnen en een lawine aan vraagtekens ontketenen: dat is niet alleen wat ‘Manifest’ typeert, maar waar ook deze HBO-show van ‘Lost’-showrunner Damon Lindelof z’n bedje in opmaakt. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Perrotta onderzoekt ‘The Leftovers’ de gevolgen van een wereldwijde gebeurtenis waarbij 140 miljoen mensen van de aardbol zijn verdwenen. In tegenstelling tot ‘Manifest’ richt de show zich niet op de vermisten, maar wel op de achterblijvers die zich moeten verzoenen met een nieuwe realiteit en een gebrek aan antwoorden. Terwijl sommigen hun heil vinden in religie of vasthouden aan kennis, vragen anderen zich af waarom zij niet goed genoeg waren om meegenomen te worden. De familie Garvey, geleid door Justin Theroux als politiechef Kevin, staat centraal in dit filosofisch drama dat tot op heden crimineel ondergewaardeerd bleef.

‘The Wilds’ (Prime Video)

‘Manifest’ stelt de vraag: wat is er gebeurd in het vliegtuig waardoor de passagiers vijf jaar in de toekomst werden gekatapulteerd? Maar in deze Amazon Original bent u degene die van links naar rechts in de tijdlijn wordt geslingerd. In dit verhaal stort een vliegtuig met een groep tienermeisjes aan boord in aloude ‘Lost’-stijl neer op een schijnbaar verlaten eiland, maar zonder het te weten, maken ze eigenlijk deel uit van een experiment dat bekendstaat als het ‘Dawn of Eve’-programma. Het verhaal hopt heen en weer van de periode op het eiland naar hun leven van voor de reis en het moment waarop ze gered en geïnterviewd worden. Deze survivalsaga was aanvankelijk een schot in de roos voor Amazon, maar werd na twee seizoenen - en een knoert van een cliffhanger die een derde seizoen moest inluiden - roemloos afgevoerd.

‘Lost’ (Disney+)

We kunnen niet tot twee keer toe naar deze legendarische reeks uit 2004 verwijzen en deze vervolgens niet in dit lijstje opnemen. Want zonder deze masterclass in breinbrekerij had ‘Manifest’ misschien nooit bestaan. En zou televisie anno vandaag er tout court anders hebben uitgezien. Nadat de passagiers van een gedoemde vlucht stranden op een verlaten eiland, komen we via onthullende flashbacks en exponentieel toenemend bovennatuurlijk mysterie te weten dat niets is wat het lijkt op deze schijnbaar idyllische plek. ‘Lost’ was lang de meest perfecte reeks op antenne, maar door toenemende druk op het schrijversteam en steeds krapper wordende budgetten liep het verhaal met een monumentale sisser af. Al neemt dat niet weg dat daar uren revolutionair kijkplezier met een ongeziene karakterontwikkeling aan voorafgingen, die tot op vandaag nog steeds uw aandacht verdienen.

‘1899’, de nieuwste Netflix-reeks van de makers van ‘Dark’, zou evenmin in dit lijstje hebben misstaan, maar met dit HBO Max-drama blijven we in hetzelfde jaartal. ‘The Nevers’ vertelt het verhaal van een overwegend vrouwelijke groep inwoners in het Victoriaanse Londen die bovennatuurlijke krachten manifest-eren nadat een ruimteschip een vreemde vloeistof over hen morst. Deze ‘touched’ weten niet waarom ze plots krachten bezitten en begrijpen nog minder waarom ze zo gevreesd en gehaat worden. Maar dat ze op een missie werden gezet om de toekomst te veranderen, staat wel vast. De reeks, die elk moment z’n tweede hoofdstuk kan ingaan, kwam in woelig water terecht nadat bedenker Joss Whedon werd beschuldigd van schadelijk gedrag op de set van ‘Buffy the Vampire Slayer’ en diens spin-off ‘Angel’. Whedon stapte vervolgens uit het project en gaf de fakkel door aan Philippa Goslett, die letterlijk nog alle kanten uit kan met dit verhaal. Wat het mysterie-gegeven alvast in ere houdt.

