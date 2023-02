STREAMINGTIP. ‘Motherland’: het leven van mama’s loopt niet altijd over rozen

TV VTM Nieuws-reporter Romina Van Camp wordt correspon­dent in Washington: “Mijn vriend verhuist mee”

Romina Van Camp maakt zich klaar voor een nieuwe fase in haar leven. Binnen vier weken verlaat de VTM Nieuws-reporter haar vertrouwde thuis in Antwerpen en verhuist ze naar Washington. Als vaste Amerika-correspondente voor VTM Nieuws en HLN zal ze op zoek gaan naar de beste nieuwsverhalen en brengt ze verslag uit over alles wat de Amerikanen echt bezighoudt. Wij spreken Romina over haar spannende avontuur. “Het gaat misschien wel eenzamer zijn.”