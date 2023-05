STREAMINGTIP. ‘More Than This’: liefde in alle kleuren

‘More Than This’ zoomt in op Charlotte, Leon, Alex, Jamie en Zali. Allen zeventien jaar oud, en erop gebeten om hun school af te maken. Al blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl ze streven naar goede cijfers moeten ze zich eveneens navigeren door een kluwen van relaties en seksualiteit. Zo onthult Jamie in de reeks bijvoorbeeld dat die non-binair is, en nog niet goed weet hoe daarmee om te gaan. De aandacht van Zali doet goed, maar stoot dan weer op verzet van haar vriendin. ‘More Than This’ werd - in volle lockdown - geschreven door de piepjonge actrice Olivia Deeble (20), en de non-binaire transpersoon Luka Gracie (21). Het duobaseerde zich daarbij op hun eigen ervaringen. “We wilden de leefwereld van tieners écht correct weergeven”, stelden ze. Volgens critici Down Under zijn ze daar perfect in geslaagd, maar ‘t is aan u om te oordelen of dat effectief zo is.