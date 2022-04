STREAMINGTIP.‘Moon Knight’ (Disney+): “Oscar Isaac als gespleten antiheld”

In deze reeks staat één waarheid voorop: ‘hoe meer zielen in één personage, hoe meer vreugd’. Oscar Isaac is de man die alle balletjes in de lucht houdt. Het resultaat is een karaktergedreven, wild actieavontuur waarmee Marvel gloednieuw, maar ook complex terrein gelinkt aan mentale gezondheid verkent. In deze reeks ziet u ook nog Ethan Hawke voorbijkomen als de cultleider Arthur Harrow en wordt Midnight Man gespeeld door de betreurde Franse acteur Gaspard Ulliel.