STREAMINGTIP. ‘Miss Adrenaline: A Tale of Twins’: de ene zus is de andere (niet)

TV Bruno Vanden Broecke als Leopold I en Willem De Schryver als Boudewijn: Arnout Hauben brengt ons konings­huis tot leven

In de nieuwe, zesdelige VRT-reeks ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ mag Arnout Hauben alle Belgische koningen interviewen. In elke aflevering wordt Arnout ‘teruggevoerd in de tijd’ en komt hij oog in oog te staan met een koning die zich op een cruciaal moment in zijn koningschap bevindt. In de rollen van onze koningen zien we onder andere Bruno Vanden Broecke, Greg Timmermans en Willem De Schryver.