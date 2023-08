STREAMINGTIP. ‘Mark Cavendish: Never Enough’: afscheid van wielermonument

In zijn afscheidsjaar volgt Netflix de eigenzinnige Brit van het eiland Man voor een finaal document en terugblik op zijn carrière. Die leek in 2018 afgelopen na een diagnose van klierkoorts, maar drie jaar later herrees Cav in de Ronde van Frankrijk en boekte hij alsnog vier ritzeges. Zo werd de Brit mederecordhouder van ritzeges in de tour, naast Eddy Merckx. Netflix lijkt de koers trouwens ontdekt te hebben, want in aanloop naar de tour scoorde ook ‘Tour de France: Unchained’ - met Wout van Aert in een van de centrale rollen - nog ontzettend goed op het platform.