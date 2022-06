STREAMINGTIP. ‘Loot’ bewijst dat geld niet (altijd) gelukkig maakt

Dit keer geeft Rudolph gestalte aan (de fictieve) Molly Novak, een van de rijkste vrouwen van Amerika. Haar leven kabbelt rustig verder, tot ze ontdekt dat haar echtgenoot - met wie ze twintig jaar getrouwd is - haar bedriegt met een veel jongere vrouw. Waarop Molly wil scheiden van de steenrijke CEO. Om haar toch - ahum - ietwat luxe te gunnen, krijgt ze van haar ex 87.000 miljoen euro. Molly - die door die riante som plots een celebrity is - wil iets goeds doen met haar geld. Daarom beslist ze om haar liefdadigheidsinstelling nieuw leven te blazen in haar liefdadigheidsinstelling - die ooit in haar naam werd opgericht, zonder dat ze dat zelf wist. Zo hoopt ze niet alleen opnieuw aansluiting te vinden bij het ‘echte’ leven, tegelijkertijd wil ze ook (her)ontdekken wie ze zelf is. Voor Apple is de reeks een schot in de roos: zo bleek het in de eerste week al meteen een kijkcijfertopper voor de streamingdienst.