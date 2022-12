STREAMINGTIP. ‘Linde Vlamt’: niet iedereen heeft geluk in het leven

‘De Warmste Week’ is volop bezig, en dat weerspiegelt zich ook op het kleine scherm. De goede doelenactie van VRT krijgt niet alleen een prominente plek in de ether én op uw tv-scherm, ook op streamingplatform VRT MAX valt er het een en ander te beleven. Zo is er ‘Linde Vlamt’, waarin Linde Merckpoel vier menslievende projecten in de spotlights plaatst. Daarbij vertrekt ze steeds van objecten die ze zelf in huis heeft, zoals maandverband. Dankzij vzw Drupp leert Linde dat zo’n hygiëneproduct voor één op acht meisjes écht een luxe is. De andere drie afleveringen zijn net zo’n grote eye openers: zo gaat Linde op bezoek bij vzw ‘Kempens Kastje’- die eindejaarsgeschenken verzamelt voor mensen die daar geen budget voor hebben -, beseft ze dankzij de vzw Eyes for Belgium dat een bril zoveel meer is dan een gebruiksvoorwerp en leert dankzij vzw Poezewoef dat een huisdier écht van onschatbare waarde is.