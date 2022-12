STREAMINGTIP. ‘La última’: het leven is niet altijd gemakkelijk

Deze vijfdelige reeks volgt het verhaal van Candela (Aitana Ocaña), een jonge vrouw die ervan droomt om zangeres te worden. Wanneer een platenbons haar hoort zingen in een bar, staat haar leven op het punt om voorgoed te veranderen. Diezelfde avond spreekt Candela af met Diego (Miguel Bernardeau, die ook meespeelt in ‘Elite’), een vroegere klasgenoot die een carrière wil uitbouwen als bokser. Wat volgt is een meeslepend verhaal over succes, teleurstelling, moed en empowerment. Disney+ liet alvast weten dat ze hoge verwachtingen hebben voor deze reeks. Aan u om te oordelen of dat terecht is.