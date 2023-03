STREAMINGTIP. ‘Kindred’: wanneer het verleden ook vandaag nog invloed heeft

TV Onze man speurt mee naar ‘De Mol’: “De manier waarop hij de lamp weggooit, is bijzonder stuntelig”

De 26-jarige advocate Samya Ouahyani uit Zaventem is niet de mol. En ook geen goede mollenvanger. Als we Matteo Simoni even vergeten, die vorige week als BV mocht opdraven in het spel, is Samya de eerste ‘gewone’ kandidaat die in het elfde seizoen de rode duim te zien kreeg. Altijd een zure ervaring. Samya bleek geen meesterplan te hebben om te mollen, noch om de mol te vinden. Ze was gewoon een fijne, goedlachse kandidaat.