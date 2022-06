STREAMINGTIP. ‘Keep Sweet. Pray and Obey’: religie als vernislaagje voor waanzin

Geen genre zo populair als true crime dezer dagen. Gooi daar ook nog eens een compleet getikte sekteleider tegenaan, en televisioneel goud is een feit. Met ‘Keep Sweet. Pray and Obey’ geeft Netflix onze innerlijke ramptoerist wat we willen: een inkijkje in het verdorven brein van mormoons sekteleider Warren Jeffs. Deze vierdelige reeks probeert de waanzin van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS) - en de opkomst van hun zelfverklaarde profeet - te kaderen.

De documentaire bevat nooit eerder vertoond archiefmateriaal, aangevuld met schrijnende getuigenissen van voormalige cultleden. Zij getuigen allen over het seksueel, fysiek en psychologisch misbruik dat ze ondergingen. Om u een idee te geven: zo was het volgens Jeffs, die momenteel een levenslange celstraf uitzit, perfect normaal om te trouwen - en gemeenschap te hebben - met minderjarigen. Dat de Amerikaan een voorstander was van practice what you preach, blijkt helaas ook uit z’n laatste huwelijk. In 2006 stapte hij met de twaalfjarige Merrianne Jessop in het huwelijksbootje, nadat hij haar - en haar familie - wist te overtuigen dat de Heilige Geest hem dat zo had ingefluisterd. De witzen met ‘zieke geest’ mag u zelf verzinnen.