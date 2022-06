STREAMINGTIP. ‘Irma Vep’: de desillusies van Lara Croft

In 2018 mocht ze Angelina Jolie opvolgen als ‘Tomb Raider’-heldin Lara Croft, in 2022 doet Alicia Vikander dat trucje nogmaals over en treedt ze in de voetsporen van Maggie Cheung als het hoofdpersonage van ‘Irma Vep’. De Franse regisseur Olivier Assayas, die in 1996 tekende voor de succesfilm, zit aan de knoppen van deze reeks, die een geslaagde première kende tijdens het filmfestival van Cannes.

Het verhaal van de serie draait rond Mira (Alicia Vikander), een Amerikaanse actrice die uitgekeken is op Hollywood. Haar status als A-lister brengt rollen in grote blockbusters met zich mee, maar de artistieke voldoening is nihil. Wanneer ze het aanbod krijgt om in Frankrijk te schitteren als cultpersonage Irma Vep, lijkt dé ultieme oplossing voor haar impasse nabij. Niet dus. Eenmaal in Frankrijk daagt het Mira dat ze moet kiezen: materieel succes of artistieke vrijheid. Dat de plot van ‘Irma Vep’ verdacht veel gelijkenissen vertoont met de carrière van Vikander — die na het succes van ‘Tomb Raider’ ook het noorden kwijt was — voegt een extra laag satire toe.