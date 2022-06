STREAMINGTIP. In de cel bij Dutroux

TV ‘Twee Zomers’ boekt internatio­naal succes: in 34 landen in de top 10 van Netflix

De Vlaamse dramareeks ‘Twee Zomers’ is sinds vrijdag nieuw bingemateriaal voor Netflixabonnees van over de hele wereld. Met succes, zo blijkt. Want in 34 landen staat het programma in de top 10 van meest bekeken series van het moment. Bedenkers Tom Lenaerts en Paul Baeten blaken van trots: “We zijn van onze sokken geblazen.”

10 juni