STREAMINGTIP. ‘I Am Vanessa Guillén’: eerst de gruwel, dan de gerechtigheid

TV VTM laat iconische ‘Soundmix­show’ herleven met ‘Starstruck’, en Laura Tesoro staat aan het roer: “Promotie? Zo zie ik het niet”

Laura Tesoro wordt de gastvrouw van ‘Starstruck’, een fonkelnieuwe spectaculaire talentenshow waarin onbekende Vlamingen worden getransformeerd in wereldsterren - een soort ‘Soundmixshow 2.0' dus. Voor Laura Tesoro, die al met de opnames bezig is, is het het grote sprong vooruit. Voor eerst presenteert ze solo op een shiny floor. “Vroeger had ik Koen om op terug te vallen, nu moet ik alleen mijn plan trekken.”

