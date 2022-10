STREAMINGTIP. ‘High: Confessions of an Ibiza Drug Mule’: wanneer het feestje stopt aan de douane

In ‘High: Confessions of an Ibiza Drug Mule’ vertelt McCollum voor het eerst haar kant van het verhaal. Eentje dat eerder zorgeloos begint, wanneer de jongvolwassen vrouw aan de slag gaat in het Spaanse nachtleven. Blijft haar drank - en druggebruik aanvankelijk recreatief, ontaardt het na een tijdje in een serieus probleem. Wanneer Michaela vervolgens de vraag krijgt om drugs te smokkelen, lijkt dat - in haar ogen dan toch - een eenvoudige oplossing voor haar problemen. Dat ze ook tegen de lamp kon lopen - en drie jaar vast zou zitten in een van de meest beruchte gevangenissen van Peru -, had ze uiteraard niet ingecalculeerd. “Ik was jong en naïef”, zegt ze daar zelf over. Niemand die haar na het bekijken van deze vijfdelige documentaire ongelijk geeft.