STREAMINGTIP. Het krankzinnige leven van John McAfee

Veel later zou hij zich nog twee keer kandidaat stellen voor het Amerikaanse presidentschap, maar het is vooral de periode daartussenin die uw mond doet openvallen. Genietend van zijn miljoenen in het tropische Belize wordt zijn buurman namelijk plots vermoord. Hoewel het nooit expliciet wordt uitgesproken wijst alles erop - en weet ook heel het dorp - dat McAfee een hitman naar zijn buurman stuurde. Die had namelijk zijn honden vergiftigd. Het deert McAfee niet. Sterker nog, hij laat een cameraploeg die het nieuws opving, overkomen om hem 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te volgen. De buren komen aan het woord, de hitman, sekswerkers, maar vooral de lichtjes krankzinnige McAfee. Deze nieuwe docu van Netflix is een herwerking van een eerdere uit 2016, maar brengt het hele verhaal. Tot aan zijn mysterieuze zelfmoord vorig jaar in een Spaanse cel.