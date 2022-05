STREAMINGTIP. Harry Bosch is terug voor meer gerechtigheid

TV Eerste beelden uit de slotafleve­ring van ‘De mol’ tonen hoe Uma de boel saboteerde

The word is out. Sinds afgelopen zondag weten we dat Uma saboteur van dienst was in ‘De mol 2022’. Hoe ze precies te werk ging, komen we eind deze week pas te weten in de laatste aflevering van dit seizoen. Fans van ‘De Cooke & Verhulst Show’ kregen op maandag wel al een preview.

