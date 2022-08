STREAMINGTIP. ‘Five Days at Memorial’: wanneer een orkaan ook het plaatselijke ziekenhuis treft

Alles draait in deze miniserie rond Memorial Hospital, een ziekenhuis in New Orleans. Wanneer in 2005 orkaan Katrina door de stad en haar omgeving raast, is het ziekenhuis een toevluchtsoord voor de inwoners. Hierdoor dreigt al snel een tekort aan medicijnen water en voedsel. Daarna blijkt eveneens dat er geen protocol bestaat om de kliniek te evacueren in geval van overstroming, en wil de regering hen verplichten om immobiele patiënten achter te laten. Schrijfster Sheri Fink bracht in 2013 haar boek uit over de eerste vijf dagen in die kliniek, maar bijna een decennium later blijft het onrecht van weleer nog steeds knagen.